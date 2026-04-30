AMSS: Tokom prvomajskog praznika pojačan saobraćaj ka izletištima, potencijalno i na granicama

Auto-moto savez Srbije ( AMSS) je danas saopštio da na graničnim prelazima danas nema čekanja za putničke automobile, dok kamioni na izlazak iz Srbije čekaju jedino jedino na prelazu Sremska Rača ka BIH – jedan sat.

AMSS tokom prvomajskog praznika očekuje pojačan saobraćaj prema izletištima i kao popularne je naveo Avalu, Kosmaj i Frušku goru, a i Adu Ciganliju i Srebrno jezero. Očekuje se i veća posećenost banjama među kojima AMSS izdvaja Vrnjačku Banju, Sokobanju, Banju Koviljaču. AMSS očekuje da će deo građana putovati u inostranstvo, te kaže da će biti moguće gužve na graničnim prelazima.