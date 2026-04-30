Nikola Milutinov MVP prvih utakmica plej-ofa Evrolge

Košarkaš Olimpijakosa Nikola Milutinov najkorisniji je igrač (MVP) prvih utakmica plej-ofa Evrolige, objavljeno je danas iz tog takmičenja.

Olimpijakos je pobedio na svom terenu Monako sa 91:70 i poveo u toj plej-of seriji, a jedan od najzaslužnijih za to bio je upravo srpski centar. Milutinov je ostvario dabl-dabl učinak sa 13 poena i deset skokova, što mu je donelo indeks korisnosti 25. Košarkaš Hapoela iz Tel Aviva Den Oturu imao je indeks korisnosti 38, a Majk Džejms iz Monaka 30, ali su njihovi timovi poraženi u prvim mečevima četvrtfinala Evrolige.