Vremenska prognoza za petak, 1. maj: Vedro i hladno uz prizemni mraz

Sutra će u većem delu Srbije biti vedro i hladno uz prizemni mraz, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

U toku dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo. U jugozapadnim krajevima, na zapadu Pomoravlja i istoku i jugoistoku zemlje niska oblačnost, ponegde sa maglom. U pojedinim mestima u istočnom, središnjem i južnom delu zemlje očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak, a na visokim planinama kratkotrajni sneg. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne ponegde jak, severni i severoistočni. Najniža temperatura od minus jedan