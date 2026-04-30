Veliki problem za Real - Edi Tavares u trci sa vremenom za F4!

Košarkaš Real Madrida Valter Tavares odsustvovaće sa terena najmanje nekoliko nedelja, nakon što je u utakmici prve runde četvrtfinala Evrolige sa Hapoelom doživeo povredu ligamenta levog kolena, saopštio je danas španski tim. "Nakon današnjih pregleda koje je obavila lekarska služba Real Madrida, našem igraču Ediju (Valter) Tavaresu dijagnostikovana je povreda unutrašnjeg medijalnog ligamenta kolena. Pratićemo dalji tok oporavka", navodi se u saopštenju kluba.