Rajaković i Reptorsi blizu brejka – povreda sve pokvarila /video/

Košarkaši Toronto Reptorsa koje se klupe vodi srpski stručnjak Darko Rajaković poraženi su u petoj utakmici starta plej-ofa od Klivlend Kavalirsa u gostima rezultatom 125:120 i sada je 3:2 u seriji za Kavse. Bili su Rajakovićevi momci blizu brejka, ali je povreda Brendona Ingrama sve pokvarila.

Pet utakmica i isto toliko pobeda u domaćina u duelu Toronta i Klivlenda. Serija se sada seli u Kanadu, gde će se Kavalirsi na gostujućem parketu suočiti sa prvom meč loptom. Igra se do četiri dobijene. Klivlend je do pobede vodio prekaljeni levoruki as Džejms Harden koji je ubacio 23 poena, imao je podršku od Donovana Mičela sa 19 poena. Rajakovićev Toronto je u trećem kvartalu imao čak 12 poena prednosti, ali je usledila povreda Brendona Igrama kom je