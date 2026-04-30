Tramp nagovestio mogućnost povlačenja američkih trupa iz Španije i Italije

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije.

Tramp je, na pitanje novinara da li bi razmotrio povlačenje američkih trupa iz Italije i Španije, dan nakon što je objavio da Vašington razmatra smanjenje broja vojnog osoblja u Nemačkoj, odgovorio: “Da, verovatno. Zašto ne bih? Italija nam nije bila od pomoći, a Španija je bila užasna”. On je juče izjavio da Pentagon razmatra mogućnost povlačenja dela američkih vojnika od 40.000 koliko je stacionirano u Nemačkoj. Tramp je na društvenim mrežama naveo da se