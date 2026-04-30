Dobre vesti za Jokića i Denver: Prva zvezda Minesote propušta još jedan meč

Denver će pokušati nešto što nijednoj ekipi nije uspelo u istoriji - da preokrene tri puta u svojoj istoriji 1:3 u plejofu NBA lige, a na putu ka tome dobili su dobre vesti.

Nagetsi su gubili 1:3 u seriji, ali su uspeli da slave u petom meču i produže seriju. Sada sledi nova utakmica u Mineapolisu gde će Minesota biti znatno oslabljena. Potvrđeno je i ono što se slutilo, a to je da Entoni Edvards neće igrati ni u ovom meču. Prva zvezda Timbervulvsa propustiće i šesti meč, nakon što je u četvrtom pred kraj prvog poluvremena doživeo povredu kolena. Podsetimo, nije Edvards jedini koji izostaje, na parketu do kraja sezone definitivno neće