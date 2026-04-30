Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovim lokacijama: Zvezdara, Zubotehnička škola 12-15č Loznica, Srednja ekonomska škola 10-15č Loznica, Crveni krst 9.30-14.30č Obrenovac, Crveni krst 10-16č Smederevo, Sportska hala Smederevo 8-14č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi