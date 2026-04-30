Veje sneg na Zlatiboru usred proleća! Nestvarni prizori, za 1. maj umesto roštiljanja biće sankanja?

Iako je kraj aprila na Zlatiboru je tokom jutranjih sati obeleo sneg, a intenzitet padavina se pojačava. - Kiša je tokom noći prešla u susnežicu i sneg, a sada je počelo lepo da veje.

Izgleda da će biti tačne sve one prognoze o zimi koja se vraća u maju - kaže za RINU jedan od meštana. Trenutne padavine za sada nisu izazvale veće probleme u funkcionisanju saobraćaja, a putarske službe su u pripravnosti i spremne da reaguju u slučaju potrebe. Vozačima se savetuje dodatan oprez tokom vožnje, jer više nije na snazi obaveza korišćenja zimske opreme na putevima. (Telegraf.rs)