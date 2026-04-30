Vučić danas prisustvuje puštanju u rad novog superkompjutera u Kragujevcu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, novi superkompjuter, moduli data centra i solarni paneli biće pušteni u rad sutra u 12.30 časova, u Državnom data centru u Kragujevcu. Data centar u Kragujevcu, koji je otvoren u decembru 2020. godine, predstavlja najsavremeniji objekat ovog tipa u regionu, namenjen čuvanju podataka i opreme. U Državnom data centru u Kragujevcu nalazi se prva Nacionalna platforma za veštačku inteligenciju u