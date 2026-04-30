Zohar Mamdani: "Kralja Čarlsa bih mogao da pitam da vrati kraljevski dragulj Indiji"

Gradonačelnik Njujorka Zohran Mamdani izjavio je da će, u slučaju da bude razgovarao sa britanskim kraljem Čarlsom III tet-a-tet, zatražiti od njega da vrati Indiji krunski dragulj Kohinor, preneo je Politiko. "Ako bih razgovarao sa kraljem odvojeno od toga, verovatno bih ga ohrabrio da vrati dijamant Kohinor", rekao je Mamdani, koji će se sa kraljem sastati na ceremoniji polaganja venaca na Menhetnu povodom sećanja na žrtve terorističkog napada na Svetski