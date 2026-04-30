Na jugu Srbije za dve godine 13.000 zaposlenih manje

Broj zaposlenih na jugu i istoku Srbije je u prvom kvartalu 2026. godine manji za 8.090 osoba u odnosu na isti kvartal 2025. godine, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku

Prema podacima o registrovanoj zaposlenosti koje je objavio Republički zavod za statistiku samo na jugu i istoku Srbije broj zaposlenih manji je za 8.090 osoba u odnosu na isti period prošle godine. Ako se pogleda statistika samo u poslednja tri meseca, broj zaposlenih na jugu i istoku je smanjen za čak 3.291. Zatvaranje fabrika na jugu, kao i migracije radnika ka severu zemlje, pre svega prestonici, kao posledicu imaju sve manji broj zaposlenih u ovom kraju