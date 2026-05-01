Obradović: "Ljudska bruka i sramotno ponašanje - nemam reči" VIDEO

Trener Zvezde Saša Obradović je sumirao utiske nakon poraza u drugom meču četvrtfinalne serije KLS od Zlatibora.

Zvezda je doživela debakl u Čajetini i izgubila od Zlatibora u drugom meču četvrtfinalne serije KLS rezultatom 94:89. U toku treće četvrtine je izbila tuča na terenu, a u glavnoj ulozi se našao Nikola Kalinić, te srpski strateg nije krio nezadovoljstvo i ljutnju zbog svega što smo videli na parketu. "Čestitam Zlatiboru na pobedi. Ovo nije košarkaška nego i ljudska bruka pre svega. Sramotno ponošanje. Iskreno se izvinjavam ispred kluba svima na ponašanju, na tuči,