Umalo tuča: Opet varničilo između Jokića i košarkaša Minesote VIDEO

Centar Denvera Nikola Jokić opet se našao u centru pažnje sa igračima Minesote.

Jokić je u 4. četvrtini ušao u klinču Klarkom, nakon što ga je košarkaš Minesote nekoliko puta povukao, a sudije ništa nisu svirale za to. Prvo je krenula rasprava sa rivalom, a onda i sa sudijama! Srbin je besan što sudija nije dao faul Klarku, koji ga je nekoliko puta povukao, a četvorica igrača krenula na Jokića, a Hardavej samo u odbranu Srbina. Sve se završilo tehničkim greškom za Jokića, Rida i Klarka. Pogledajte kako je to izgledalo.