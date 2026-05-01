Antonijević: Pritužbe iz oblasti rada pri vrhu godinama, uprkos naporima

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Milan Antonijević ukazao je danas, povodom praznika rada Prvog maja, da je "i pored svih napora i dostignutih standarda, oblast rada i zapošljavanja već godinama u samom vrhu po broju podnetih pritužbi" toj instituciji.

"Praksa institucije Poverenika pokazuje da je diskriminacija prisutna po osnovu svih ličnih svojstava, a u poslednje vreme je sve više pritužbi po osnovu političkog opredeljenja i članstva u sindikalnim organizacijama zbog čega Poverenik namerava da izradi poseban izveštaj", ukazao je Antonijević u pisanoj izjavi.

Ukazujući na starosnu diskriminaciju u ovoj oblasti, kada su mladi u pitanju, Antonijević je naveo da je to "najčešće u kontekstu ugovora na određeno vreme ili ugovora o radu van radnog odnosa".

"Ovi 'fleksibilni' oblici zaposlenja povezani su često sa nižim nivoima radne i socijalne zaštite, kao i sa mnogo višem stepenu ekonomske i socijalne nesigurnosti, zbog čega su neophodne određene pravne intervencije, ali i dosledno sprovođenje radnih prava. S druge strane, praksa pokazuje da se 'stariji' radnici zbog godina starosti suočavaju sa problemima zapošljavanja, stručnog usavršavanja ili otpuštanja", naveo je Antonijević.

"Kako bi se prepoznali i sprečili potencijalni slučajevi diskriminacije, ali i unapredilo ravnopravno i inkluzivno poslovno okruženje", institucija Poverenika nedavno je organizovala "Dijalog poverenika sa predstavnicima poslovne zajednice", ukazao je.

"Ideja je da ovi susreti postanu redovni, s tim da se u perspektivi mora voditi mnogo više računa o potrebama svih generacija i pripadnika grupa u većem riziku od diskriminacije, poput osoba sa invaliditetom, trudnica i porodilja, Roma i Romkinja, starijih od 55 godina i mladih koji traže prvo zaposlenje", objasnio je Antonijević.

Naglasio je da "jačanje saradnje, razmena dobrih praksi, ali i otvoren razgovor o izazovima sa kojima se poslodavci susreću prilikom unapređenja ravnopravnosti u oblasti rada, mogu doprineti da stvorimo radno okruženje bez diskriminacije", i dodao: "Na taj način ćemo imati zadovoljne i motivisane zaposlene, što će onda dati i odlične poslovne rezultate".

(Beta, 01.05.2026)