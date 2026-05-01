Pritvorena dva muškarca osumnjičena za pokušaj paljenja sinagoge u Skoplju

Skopski krivični sud odredio je pritvor dvojici osumnjiečenih za pokušaj paljenja verskog objekta jevrejske zajednice u Skoplju, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Severne Makedonije.Kako se navodi u saopštenju, protiv osumnjičenih Skopljanaca A.Lj. (21) i A.R. (38) Sektor za borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma MUP-a Severne Makedonije podnelo je krivične prijave za počinjeno krivično delo terorizam.

Potparol MUP-a Goce Andreevski је, u izjavi za medije, rekao da je rasvetljen slučaj pokušaja paljevine verskog objekta Jevrejske zajednice u Skoplju, koji se desio 12. aprila oko 4.50 i da je tokom istrage privedeno sedam osoba.

"Odmah nakon prijema prijave, preduzete su odgovarajuće mere i aktivnosti od strane Sektora za borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma u okviru Odeljenja za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala u koordinaciji sa Policijskom upravom 'Skoplje' i Agencijom za nacionalnu bezbednost, pri čemu je u proteklom periodu preduzeto više operativno-taktičkih mera na području grada Skoplja", rekao je Andreevski.

Prema njegovim rečima, 30. aprila Sektor za borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma je u saradnji sa Policijskom upravom "Skoplje" i Odsekom za specijalne policijske operacije i pod rukovodstvom Tužilaštva za organizovani kriminal, obavio pretrese na 13 lokacija na teritoriji Skoplja, tokom kojih je privedeno sedam osoba i zaplenjeni predmeti i elektronski uređaji povezani sa krivičnim delom.

"Po nalogu javnog tužioca lica su zadržana radi daljeg postupka, nakon čega je Sektor za borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma podneo krivičnu prijavu protiv A.Lj. (21) i A.R. (38) zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo 'terorizam' iz člana 394-b Krivičnog zakonika u vezi sa članom 24 Krivičnog zakonika, a sudija za prethodni postupak im je odredio pritvor", rekao je Andreevski.

Jevrejska zajednica u Severnoj Makedoniji saopštila je 12. aprila da je pokušano paljenje njenog objekta i sinagoge u Skoplju, a izraelska ambasadorka je na društvenim mrežama objavila video snimak sa nadzornih kamera acebook.com/reel/1283178080581639).

(Beta, 01.05.2026)