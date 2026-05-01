Skupovi širom sveta povodom Međunarodnog praznika rada

Aktivisti širom sveta će organizovati skupove i marševe povodom Međunarodnog praznika rada, Prvog maja, pozivajući na mir, veće plate i bolje uslove rada u vreme kada se mnogi radnici bore sa porastom cena energenata i smanjene kupovne moći, vezano za iranski rat.

Prvi maj je javni praznik u više zemalja i očekuju se demonstracije u mnogim gradovima sveta.

Sindikati tradicionalno koriste Međunarodni praznik rada da se okupe na skupovima oko plata, penzija, borbe protiv nejednakosti, te oko širih političkih pitanja.

Očekuje se da će ključna tema današnjih okupljanja biti porast troškova života povezanim sa sukobom na Bliskom istoku.

Protesti su planirani - od Seula, Džakarte, Istanbula do većine glavnih gradova zemalja Evropske unije i u gradovima širom SAD.

"Zaposleni ljudi odbijaju da plate cenu rata Donalda Trampa na Bliskom istoku", saopštila je Konfederacija evropskih sindikata koja predstavlja 93 sindikalnih organizacija u 41 evropskoj zemlji.

"Današnji skupovi pokazuju da radni ljudi neće stajati po strani i gledati kako se uništavaju njihova radna mesta i standardi", navela je organizacija.

U SAD aktivisti koji se protive politikama predsednika Donalda Trampa planiraju marševe i bojkote. Izražavajući snažno protivljenje Trampovim politikama organizatori su naveli hiljade akcija Prvog maja širom zemlje i traže da ne rade škole i prodavnice.

Među zahtevima je uvođenje poreza za bogate i prekid suzbijanja imigracije za šta se zalaže Trampove administracije.

U glavnom gradu Filipina, Manili organizatori protesta rekli su da očekuju velike mase radnika.

"Biće glasniji pozivi za veće plate i ekonomske olakšice zbog skoka cena goriva bez presedana", rekao je za AP Renato Rejes lider levičarske političke grupe Bajan.

Lider krovne grupe sindikalnih saveza SENTRO, Džošua Mata rekao je da je svaki filipinski radnik sada svestan da je situacija u zemlji duboko povezana sa globalnom krizom.

U Indoneziji sindikati su upozorili na pogoršane ekonomske prilike u zemlji. U Pakistanu Prvi maj je javni praznik obeležen skupovima ali mnogi radnici ne mogu sebi da priušte slobodan dan.

Rastuće cene nafte podstakle su inflaciju koja je, prema procenama pakistanske vlade, oko 16 odsto u zemlji zavisnoj od finansijske podrške Međunarodnog monentarnog fonda i saveznica zemalja.

U Francuskoj sindikati su pozvali na demonstracije u Parizu i drugde pod sloganom "hleb, mir i sloboda" povezujući svakodnevnu zabrinutost sa sukobima u Ukrajini i Bliskom Istoku.

U Italiji vlada je ove nedelje odobrila gotovo milijardu evra podsticajima na radnim mestima, s namerom da promoviše stabilnu zaposlenost uoči Međunarodnog praznika rada. Prema tim merama, povećavaju se poreske olakšice da se ohrabri zapošljavanje mladih, žena u nepovoljnom položaju. Opozicione stranke odbacile su taj paket navodeći da je čista propaganda.

U Portugalu predložene vladine promene u zakonu podstakle su štrajk i ulične proteste prošle godine. I dalje nema dogovora posle devet meseci pregovora vlade desnog centra sa sindikatima i zaposlenim. Sindikati kažu da će predlozi oslabiti prava radnika, uključujući povećanje granica za prekovremeni rad i smanjenje nekih beneficija.

(Beta, 01.05.2026)