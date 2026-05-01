U beogradskoj crkvi Svetog Marka parastos Srbima ubijenim u operaciji Bljesak

Beta pre 2 sata

U beogradskoj crkvi Svetog Marka danas u 11 časova, biće služen parastos Srbima ubijenim u Zapadnoj Slavoniji, u hrvatskoj operaciji "Bjesak", pre 31. godine, saopštilo je Udruženje porodica nestalih i poginulih lica "Suza".

Nakon bogosluženja, članovi udruženja će položiti venac i ruže na spomenik žrtvama ratova devedesetih u Tašmajdanskom parku.

Operaciju "Bljesak" sprovele su hrvatske vojne i policijske snage, 1. i 2. maja 1995. godine na teritoriji Zapadne Slavonije, koja je bila u sastavu tadašnje Republike Srpske Krajine.

U vreme napada, područje Zapadne Slavonije bilo je pod zaštitom snaga Ujedinjenih nacija.

Prema podacima Dokumentaciono-informacionog centra Veritas za samo 36 sati proterano je oko 15.000 Srba, 283 ih je ubijeno ili nestalo, među kojima je 57 žena i devetoro dece.

Izbeglička kolona Srba koja se spasavala pred hrvatskom vojskom i policijom na putu prema Republici Srpskoj gađana je avionskim bombama i topovskim projektilima, naveo je Veritas.

Veritas je podsetio da je pred nacionalnim pravosuđima Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, protiv pripadnika hrvatskih oružanih snaga pokrenuto nekoliko krivičnih postupaka za zločine nad Srbima u toj akciji, koji nisu odmakli dalje od predkrivične faze.

(Beta, 01.05.2026)

