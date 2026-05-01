Vremenska prognoza za petak, 1. maj: Vedro i hladno uz prizemni mraz

Beta pre 1 sat

U većem delu Srbije danas će biti vedro i hladno uz prizemni mraz, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

U toku dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo.

Najniža temperatura od minus jedan do pet stepeni, a najviša dnevna od 13 na jugu do 19 stepeni na severozapadu.

Vreme u Beogradu će ujutru biti vedro i hladno uz slab prizemni mraz.

U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima.

Najniža temperatura od jedan stepen do četiri, a najviša oko 17 stepeni.

(Beta, 01.05.2026)

Povezane vesti »

Vedro i hladno uz prizemni mraz

Vedro i hladno uz prizemni mraz

Nova pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

RHMZVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

