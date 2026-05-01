Vučić se nada da se Kosovo neće integrisati u NATO, kako predlažu američki kongresmeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da se Kosovo neće integrisati u NATO.

On je tako reagovao na predlog tri američka kongresmena i rekao da se Srbija nada da se tako nešto neće dogoditi i da se bori da se ne dogodi.

Odgovarajući novinarima na pitanje o tom predlogu tokom otvaranja Trening centra za dualno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo", Vučić je rekao da su takvi pokušaji integracije već pravljeni preko Hrvatske i vojnog saveza i preko Albanije koji su članovi NATO.

"Mi ćemo uskoro imati nekakve važne vežbe sa njima, razgovaramo sa njima. Nadamo se da se to neće dogoditi, borimo se da se tako nešto ne dogodi", rekao je Vučić.

On je podsetio da su, od pet zemalja EU koje nisu priznale Kosovo, četiri članice NATO i rekao da ne vidi kako bi uključenje Kosova u Alijansu moglo lako da prođe.

Američki kongresmen Kit Self, zajedno sa kongresmenom Majkom Loulerom predstavio je Predstavničkom domu američkog Kongresa rezoluciju kojom se izražava snažna podrška integraciji Kosova u NATO, a kongresmen Riči Tores je pokrenuo rezoluciju kojom se zahteva da američke trupe ostanu u okviru misije Kfora na Kosovu do trenutka kada Kfor konačno izvrši svoju misiju.

U rezoluciji se pozivaju četiri zemlje NATO koje ne priznaju Kosovo da preispitaju svoje stavove i naglašava da je šire priznanje Kosova neophodno za otključavanje njegovog puta ka integraciji u NATO i zatvaranje strateškog jaza u jugoistočnoj Evropi, koji, kako se navodi, "protivnici pokušavaju da iskoriste", prenelo je juče Kosovo onlajn.

Predsednica parlamenta Kosova Aljbuljena Hadžiu danas je na mreži Iks pozdravila rezoluciju podnetu u Kongresu SAD o članstvu Kosova u NATO.

Ona je izrazila zahvalnost kongresmenima na njihovom "produženom vođstvu i nastavljenoj podršci za legitimno mesto Kosova u evroatlantskoj porodici".

(Beta, 01.05.2026)