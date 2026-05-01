Ovo kinesko čudo je toliko veliko da usporava Zemljinu rotaciju i produžava dan! Skrivena sila vidi se čak iz svemira

NASA je otkrila da kolosalna kineska brana produžava dane za 0,06 mikrosekundi Brana bi učinila Zemlju “veoma blago zaobljenijom u sredini i ravnijom na vrhu” Tok reke Jangce u centralnoj Kini zadržava inženjersko čudo, koje ne proizvodi samo energiju ili kontroliše poplave – toliko je ogromno da fizički menja rotaciju naše planete.

Čuvena kineska brana Tri klisure, završena 2012, prostire se na više od 2.300 metara a visoka je 185 m. Iza nje leži oko 40 kubnih kilometara vode, ili oko 10 biliona (američki trilion) galona. Ta voda je uskladištena na oko 175 m nadmorske visine. Upravo ta visina je ključna, jer podizanje tolike vodene mase tako visoko menja način na koji se Zemlja okreće. Brana godišnje proizvodi više od 80 milijardi kilovat-sati električne energije i kontroliše poplave duž