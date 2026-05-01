(Video) Ruski grad opet u plemenu! Crni oblaci prekrili nebo, Ukrajina ne staje sa osvetom: Stižu apokaliptični prizori

Ovo je četvrti napad na naftnu infrastrukturu Tuapsea od sredine aprila, što izaziva zabrinutost zbog bezbednosti industrijskih objekata u toj oblasti Prethodni napadi doveli su do izlivanja nafte u Crno more i lokalnog zagađenja atmosfere zbog sagorevanja goriva Na morskom terminalu u Tuapseu, na jugu Rusije, izbio je požar nakon ukrajinskog napada dronom, saopštio je danas štab za vanredne situacije Krasnodarskog kraja. Prema navodima štaba, u napadu niko nije