Trump podiže carine na 25 odsto za automobile i kamione iz Evropske unije

Predsednik SAD Donald Trump izjavio je da povećava carine na automobile i kamione iz Evropske unije na 25 odsto, tvrdeći da EU nije u potpunosti ispunila trgovinski sporazum dogovoren sa SAD. "Sa zadovoljstvom objavljujem da ću, na osnovu činjenice da Evropska unija ne poštuje u potpunosti dogovoreni trgovinski sporazum, sledeće nedelje povećati carine koje se naplaćuju Evropskoj uniji za automobile i kamione koji ulaze u Sjedinjene Američke Države", rekao je Trump