„Da smo u Srbiji, sve bi nas otpustili“: Jokić posle ispadanja od Minesote istakao i gde želi da igra u nastavku karijere

Danas pre 21 minuta  |  M. L.
Košarkaši Denvera su izgubili na gostovanju Minesota Timbervulfsima sa 110:98 i sa ukupno 4:2 u pobedama eliminisani su u prvoj rundi plej-ofa.

Najbolji igrač Nagetsa, Nikola Jokić, imao je zanimljiv komentar posle bolnog poraza o budućnosti trenera Dejvida Adelmana na klupi Denvera. – To je pitanje za vlasnike kluba. Znam da smo u Srbiji, sve bi nas otpustili – rekao je Nikola Jokić. Istakao je da su igrači odgovorni. – Ne može on da skače i postiže poene. Krivi smo isključivo mi igrači. Deluje da je već prelomio gde će nastaviti karijeru. – Želim da budem Nagets zauvek – zaključio je Nikola Jokić.
Najgore bačenih 125 miliona u istoriji Denvera: Najlošiji je Jokićev saigrač, a ne može da bude trejdovan

Najgore bačenih 125 miliona u istoriji Denvera: Najlošiji je Jokićev saigrač, a ne može da bude trejdovan

Mondo pre 6 minuta
Jokić ide u Sombor, Filadelfija odbila da ispadne, majstorica u Bostonu!

Jokić ide u Sombor, Filadelfija odbila da ispadne, majstorica u Bostonu!

Sportske.net pre 1 sat
Posle Denverove bruke, Jokić digao glas: "Da se ovo desilo u Srbiji, svi bismo dobili otkaze

Posle Denverove bruke, Jokić digao glas: "Da se ovo desilo u Srbiji, svi bismo dobili otkaze

Sportske.net pre 1 sat
Sramota - druga reč ne postoji! Snimak koji potvrđuje nemoć Denvera protiv desetkovane Minesote: Nikola Jokić ratovao sam, pa…

Sramota - druga reč ne postoji! Snimak koji potvrđuje nemoć Denvera protiv desetkovane Minesote: Nikola Jokić ratovao sam, pa morao da položi oružje! (video)

Kurir pre 1 sat
Po ko zna koji put – Jokić ne može sam: Denver ispao od desetkovane Minesote, Marej bolje da nije ni dolazio na meč!

Po ko zna koji put – Jokić ne može sam: Denver ispao od desetkovane Minesote, Marej bolje da nije ni dolazio na meč!

Hot sport pre 1 sat
„Nismo pobeđivali zbog Jokića“: Trener Denvera ni reč o svojoj ostavci, ali ni kritici za Mareja!

„Nismo pobeđivali zbog Jokića“: Trener Denvera ni reč o svojoj ostavci, ali ni kritici za Mareja!

Hot sport pre 26 minuta
Jokić: U Srbiji bismo svi dobili otkaze

Jokić: U Srbiji bismo svi dobili otkaze

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaMinesotaNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Denver eliminisan iz plej-ofa: Minesota slavila, Jokić upisao 29 poena

Denver eliminisan iz plej-ofa: Minesota slavila, Jokić upisao 29 poena

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Tuča je bila nikada bliže: Pogledajte kako su igrači Minesote srušili Jokića (VIDEO)

Tuča je bila nikada bliže: Pogledajte kako su igrači Minesote srušili Jokića (VIDEO)

Danas pre 6 minuta
Hapoel – Kad se radnički klub pretvori u zlato

Hapoel – Kad se radnički klub pretvori u zlato

Sportske.net pre 21 minuta
Sportska i ljudska veličina: Jokić pružio ruku protivniku koji ga je javno prozivao!

Sportska i ljudska veličina: Jokić pružio ruku protivniku koji ga je javno prozivao!

Hot sport pre 1 minut
Adelman: "NIsmo ni blizu onoga gde smo želeli da budemo"

Adelman: "NIsmo ni blizu onoga gde smo želeli da budemo"

Sportske.net pre 0 minuta