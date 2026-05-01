„Da smo u Srbiji, sve bi nas otpustili“: Jokić posle ispadanja od Minesote istakao i gde želi da igra u nastavku karijere

Košarkaši Denvera su izgubili na gostovanju Minesota Timbervulfsima sa 110:98 i sa ukupno 4:2 u pobedama eliminisani su u prvoj rundi plej-ofa.

Najbolji igrač Nagetsa, Nikola Jokić, imao je zanimljiv komentar posle bolnog poraza o budućnosti trenera Dejvida Adelmana na klupi Denvera. – To je pitanje za vlasnike kluba. Znam da smo u Srbiji, sve bi nas otpustili – rekao je Nikola Jokić. Istakao je da su igrači odgovorni. – Ne može on da skače i postiže poene. Krivi smo isključivo mi igrači. Deluje da je već prelomio gde će nastaviti karijeru. – Želim da budem Nagets zauvek – zaključio je Nikola Jokić.