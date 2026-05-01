Igrač Mege MVP ABA lige: Treneri skoro jednoglasno da je Marković najbolji, ali novinari i navijači ne misle tako

Krilni centar Mege Bogoljub Marković osvojio je priznanje za najboljeg mladog igrača ABA lige drugi put u nizu, a ubrzo je proglašen i za najkorisnijeg igrača regionalnog takmičenja.

U izboru su učestvovali treneri, novinari i navijači, pa je 20-godišnjak rođen u Užicu izabran za nagradu nazvanu u čast Dejana Milojevića. Ovo je četvrta sezona u kojoj 211 cm visoka uzdanica Mege igra u ABA ligi, a u ovoj je mladi reprezentativac Srbije beležio sledeće cifre po utakmici u proseku – 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 asistencije, po celu ukradenu loptu i blokadu, a u proseku mu je indeks korisnosti bio 23,8. Za njega je glasalo čak 85 odsto trenera, dok je