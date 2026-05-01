Kristal Palas blizu finala Lige konferencija, Braga u sudijskoj nadoknadi do pobede u Ligi Evrope

Odigrane su prve polufinalne utakmice u Ligi Evrope i Ligi konferencija.

Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su na svom terenu Aston Vilu 1:0, u prvoj utakmici dvomeča polufinala Lige Evrope. Pobedonosan gol za Notingem Forest postigao je Kris Vud iz penala u 71. minutu. Srpski defanzivac Nikola Milenković odigrao je celu utakmicu za Notingem Forest. U prvoj utakmici drugog polufinalnog dvomeča, Braga je na svom terenu pobedila Frajburg 2:1. Prednost Bragi doneo je Demir Ege Tiknaz golom u osmom minutu, a izjednačenje Frajburgu Vinčenco