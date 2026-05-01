Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova nakon 30 godina uvrstio jedan datum u kalendar državnih ceremonija, kaže ministarka: O čemu je reč?

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je danas državnoj ceremoniji u Crkvi Svetog Marka povodom Dana sećanja na stradale Srbe u operaciji „Bljesak“, saopšteno je iz njenog kabineta.

Ona je tom prilikom izjavila da je Vladin Odbor za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova prvi put nakon 30 godina uvrstio ovaj datum u kalendar državnih ceremonija, uz ocenu da se stradanje u Zapadnoj Slavoniji ne sme zaboraviti. „U toj operaciji ubijeno je ili nestalo 283 Srba, među kojima osmoro dece i 56 žena“, rekla je Đurđević Stamenkovski, pozivajući se na podatke Dokumentaciono-informativnog centra „Veritas“. Ministarka je ocenila da pomen predstavlja