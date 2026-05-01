Olenik: Napad u Rakovici jasan pokazatelj državnog terorizma

Advokat Aleksandar Olenik govorio je o incidentu koji se dogodio u Rakovici, kada je jedan od aktivista zbora napadnut nakon deljenja nalepnica, i istakao da je on pravi pokazatelj terorizma koji sprovodi država nad svojim građanima.

Jedini adekvatan odgovor na nasilje koje sprovode vlasti jeste adekvatno organizovanje i delovanje, kako kaže Olenik, koji uz to poručuje: „Nas je više.“ Aktivisti Zbora Rakovica saopštili su sinoć da je nakon akcije deljenja nalepnica u Resniku jedan njihov član napadnut i nasilno ubačen u automobil bez registarskih oznaka, kojim je odvezen u nepoznatom pravcu. Olenik navodi da se ovaj incident pravno može okarakterisati kao kidnapovanje. „Pravno govoreći, to