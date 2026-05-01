Siniša Karan: Hrvatska vojna akcija „Bljesak“ je ratni zločin

Predsednik bosanskohercegoivačkog entiteta Republika Srpska (RS) Siniša Karan izjavio je danas da je hrvatska vojna akcija „Bljesak“ ratni zločin i etničko čišćenje srpskog naroda iz zapadne Slavonije, te da istina o tom događaju mora biti sačuvana od bilo kakve revizije.

Karan je to rekao u Gradišci tokom obeležavanja 31 godine od akcije. On je naglasio da je padom zapadne Slavonije, a potom i Kninske Krajine, zaokružen proces koji je doveo do, kako je rekao, „potpunog nestanka srpskog naroda sa prostora Hrvatske“. „Ne možemo a da ne povežemo stradanje devedesetih godina sa onim što se dešavalo u NDH, u kojoj je nad srpskim narodom, Jevrejima i Romima počinjen genocid“, rekao je Karan, prenosi Radio-televizija Republike Srpske