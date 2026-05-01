Aba liga objavila ko je MVP: Treći put Mega ima jankorisnijeg igrača

Košarkaš Mege Bogoljub Marković izabran je za najkorisnijeg igrača ABA lige ove sezone.

Marković je izglasan u anketi trenera, novinara i košarkaških navijača. On je pobedio ispred Dušana Miletića i Mičela Krika iz Kluža. Nagrada koja nosi ime po Dejanu Milojeviću pripala je Markoviću, koji je bio najbolji u regularnom delu sezone. Osvojio je 50,4% glasova, Miletić je imao 11,4%, a Krik 9,5%. Marković je imao najviše glasova od trenera i novinara, dok su Dvejn Vašington i Karlik Džons dobili najviše od navijača. Prosečno je beležio 18,3 poena, 9,1