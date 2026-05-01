Radilo se 16 sati dnevno, sedam dana u nedelji! Jedan tragični događaj promenio je sve, evo zbog čega obeležavamo 1. maj
Dnevnik pre 24 sata
Pre više od 130 godina radnici su ginuli za pravo na osmočasovno radno vreme. Danas, milioni slave ovaj dan uz roštilj, piće i pesmu, nesvesni krvave cene svojih radničkih prava.
Priča počinje u Americi, krajem 19. veka. Industrijalizacija je tekla punom parom, fabrike su nicale svuda, a radnici su radili i po 16 sati dnevno, sedam dana u nedelji, bez odmora i bez prava. Deca su radila u rudnicima. Nadnice su bile mizerija. Sindikati su tek nastajali, a vlasnici fabrika imali su pravo i podršku da izrabljuju svoje zaposlene do krajnjih granica. U tim, nama nezamislivim i nemilosrdnim okolnostima, američki radnički pokret postavio je jedan