Srbija se ponovo zatresla: Još dva "prvomajska" zemljotresa, evo gde je epicentar novih potresa.

Dva nova zemljotresa upravo su zabeležena na teritoriji Bora, što je ukupno četvrti zemljotres danas zabeležen u našoj zemlji.

Prvi zemljotres u Boru od 1,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u 14.20 sati na dubini od 6 kilometara. Drugi zemljotres, jačine 1,7 stepeni po Rihteru zabeležen je 5 minuta kasnije, tačnije u 14.25 sati, na dubini od jednog kilometra, navodi se na sajtu Republičkog seizmološkog zavoda. Podsetimo, pre ovih, zemljotres je zabeležen na Divčibarama magnitude 2,3 po Rihterovoj skali, a dogodio se se 9.07, na dubini od 2 kilometra. Pre toga tlo se treslo u Kruševcu.