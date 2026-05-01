Teroristička ćelija u našem komšiluku Osumnjičeni za paljenje objekta Jevrejske zajednice povezani sa Islamskom državom

SKOPLjE: Agencija za nacionalnu bezbednost Severne Makedonije (ANB) saopštila je danas da su osumnjičeni za pokušaj paljenja objekta Jevrejske zajednice u Skoplju povezani sa međunarodnom terorističkom mrežom Islamska država, dodajući da je u saradnji sa policijom i tužilaštvom uhapšeno više osumnjičenih osoba.

U saopštenju se, kako prenosi Skopje1, navodi da su prikupljene informacije dovele do identifikacije više osoba, za koje se sumnja da su izvršioci i deo logističke mreže, kao i da postoje indicije da su povezane sa radikalnom grupacijom vezanom za "Islamsku državu". Prema istim navodima, ta grupa je, nakon poziva terorističke organizacije početkom aprila 2026. godine, preduzela nasilne aktivnosti na teritoriji Skoplja. U koordinaciji sa osnovnim javnim tužilaštvom