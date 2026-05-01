(Video) "Moramo da pokažemo da smo pravi" Srđan Blagojević pred Novi Pazar: "Čeka nas jak rival, intenzivan i agresivan"

Trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević održao je konferenciju za medije pred utakmicu protiv Novog Pazara u 34. kolu Superlige Srbije.

Crno-beli su u prethodnom kolu poraženi od Crvene zvezde u 179. "večitom" derbiju (0:3), ali su sačuvali drugo mesto na tabeli sa bodom više od Vojvodine. "Posle jako neprijatnog poraza u derbiju, moramo da pokažemo da smo pravi i kako reagujemo posle takvih utakmica. Naš posao je da derbi ne ostavi trag na nas. Poraz u derbiju je prilično osetljiva stvar i može da ima uticaj, ali naravno mi ćemo fokus prebaciti na nadolazeće mečeve", počeo je Blagojević. U