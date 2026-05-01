Kriza na Bliskom istoku Tramp nezadovoljan novim iranskim predlogom: cene nafte i gasa će pasti kada se rat okonča

Eskalacija tenzija na Bliskom istoku dodatno je pojačana nakon što su se u pojedinim delovima Teherana oglasile sirene za vazdušnu opasnost usled aktiviranja protivvazdušne odbrane.

Iranski mediji navode da su sistemi reagovali na neprijateljske izviđačke i mini-dronove, dok se uzbuna i dalje povremeno čuje u delovima prestonice. Na širem planu, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Gutereš upozorio je da bi zatvaranje Ormuskog moreuza imalo ozbiljne posledice po globalnu ekonomiju. Paralelno s tim, nasilje se nastavlja i u Libanu, gde je u izraelskim napadima na jugu zemlje poginulo najmanje devet osoba, a više njih je ranjeno.