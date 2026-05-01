Obeležavanje Prvog maja u svetu: Nezadovoljstvo rastućim cenama, uslovima rada i ratom u Iranu

Radnički sindikati širom sveta okupili su se za 1. maj kako bi izrazili nezadovoljstvo rastućim cenama, uslovima rada, ali i ratom u Iranu za koji okrivljuju administraciju američkog predsednika Donalda Trampa.

Međunarodni praznik rada u Argentini dočekan je u jeku višenedeljnih protesta sindikata protiv politike argentinskog predsednika Havijera Mileija. Usvojio je novi paket mera kojim se reformiše Zakon o radu, koji je od 1974. garantovao široka prava i zaštitu radnika, ali je takođe povećavao troškove poslovanja. "Strpljenje je iscrpljeno, gospodine predsedniče. Narod više ne može da izdrži. Ne možemo više da trpimo ovu eksploataciju. Zato će Opšta konfederacija rada