Od krvave borbe za prava radnika do "roštiljijade": Istorija obeležavanja Prvog maja u Srbiji i Evropi

Svet već 136 godina obeležava Međunarodni praznik rada, dan posvećen borbi za radnička prava, čiji su temelji udareni još krajem 19. veka.

Mada je 1. maj odabran kao Međunarodni dan rada zbog čuvenih demonstracija u Čikagu održanih početkom maja 1886. godine, njima su prethodili brojni protesti u zapadnim zemljama planete zbog malih nadnica, rada od 12 pa čak i 18 sati i života na ivici bede. Tako su 21. aprila 1856. radnici kamenoloma u Melburnu u Australiji protestovali zbog uslova rada nedostojnih čoveka i na kraju uspeli da se izbore za svoje ciljeve i primoraju poslodavce da ustanove osmočasovno