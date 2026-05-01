Skupovi sindikata u Beogradu na Međunarodni praznik rada: U fokusu bolji uslovi rada i veće zarade

Sindikati u Srbiji danas su sa više okupljanja obeležili Međunarodni praznik rada, 1. maj, uz poruke da žele bolje uslove rada i veće zarade.

Članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) okupili su se na Trgu Nikole Pašića, navodeći da 1. maj nije samo dan za odmor, već prilika za upozorenje socijalnim partnerima, Vladi Srbije i poslodavcima da su pravedna zarada, sigurni uslovi rada i dostojanstven život još uvek dalekosežni ciljevi za mnoge radnike. Predsednik SSSS Zoran Mihajlović rekao je da su danas hteli da predaju svoje zahteve Vladi Srbije, ali da tamo nema nikoga. Mihajlović je ocenio