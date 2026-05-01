Štrbac: I danas se u Beogradu, u Gradiški, sećamo stradalih Srba u Bljesku

Predsednik Dokumentaciono-informativnog centra "Veritas" Savo Štrbac rekao je da će godišnjica hrvatske vojno-policijske akcije "Bljesak", u kojoj je ubijeno više od 280, a iz Zapadne Slavonije proterano 15.000 Srba, biti obeležena danas u Beogradu, u Crkvi Svetog Marka, i u Bosanskoj Gradiški, gde će biti i predstavnici Srbije i Republike Srpske. Štrbac je za Tanjug sinoć rekao da će pomen u znak sećanja na Srbe stradale u akciji Bljesak pre tačno 31 godinu u