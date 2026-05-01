PRVI MAJ UZ HLADNO JUTRO I MOGUĆE PLJUSKOVE: Evo kakvo vreme očekuje Srbiju

Prema prognozi, niska oblačnost i magla mogu se javiti u delovima jugozapadne Srbije, zapadnog Pomoravlja, kao i na istoku i jugoistoku zemlje.

Tokom dana biće promenljivo oblačno, u većini krajeva suvo, ali uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde su mogući kratkotrajna kiša ili pljuskovi, naročito u centralnim, istočnim i južnim predelima. Na visokim planinama moguć je i slab sneg. Vetar će biti slab i umeren, a sredinom dana i posle podne mestimično pojačan, severnih i severoistočnih pravaca. Jutarnje temperature kretaće se od -1 do 5 stepeni, dok će najviša dnevna biti od 13 stepeni na jugu do 19 stepeni