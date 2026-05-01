ABA liga rekla „ne“ Crvenoj zvezdi, Partizanu samo jedno ime: Najbolji tim iz regiona u Evroligi, ali u ABA niko nije zadovoljio za idealnu petorku!

Kabengele predvodi idealnu petorku ABA lige, tu su Marković i Bonga! Košarkaš Dubai Basketa Mfiondu Kabengele dobio je najviše kombinovanih glasova trenera, novinara i navijača u izboru za idealnu petorku AdmiralBet ABA lige za sezonu 2025/26.

Zanimljiivo je da u ovoj petorci nema niti jednog košarkaša Crvene zvezde. Kabengele je osvojio 12,1 odsto glasova, ispred Bogoljuba Markovića iz Mega Superbeta sa 10,6 odsto, Isaka Bonge iz Partizana sa 8,8, Mičela Krika iz U-BT Kluž-Napoke sa 8,0 i Dvejna Bejkona iz Dubaija sa 7,4 odsto. Centar Dubaija bio je najbolji i u glasanju trenera, dok je kod novinara najviše glasova dobio Bonga. Navijači su najviše podržali Alfonsa Plamera, ispred Karlika Džonsa i Duana