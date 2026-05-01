I ovaj igrač vredi 125 miliona dolara? As Denvera na udaru kritika zbog slabih brojki, a velike zarade!

Čudno skockan tim Nagetsa završio je svoju avanturu već u prvoj rundi! Denver Nagetsi završili su sezonu razočaravajućom eliminacijom u prvoj rundi plej-ofa, pošto su kao trećeplasirani tim poraženi od Minesote Timbervulvsa sa ukupnih 4-2 u seriji.

Odlučujući poraz dogodio se 30. aprila u šestoj utakmici, kada je Minesota slavila rezultatom 110:98 i tako okončala ambicije ekipe iz Kolorada za nastavak takmičenja. Nakon ispadanja, u centru kritika našao se Kristijan Braun, čiji je učinak tokom serije bio ispod očekivanja. Bek Denvera prosečno je beležio 8,3 poena, uz izrazito negativan plus-minus (-15,0), što je dodatno skrenulo pažnju na njegovu formu. Posebno su zabrinjavale partije u završnici serije, gde u