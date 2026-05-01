Obeležavanje 1. MAJA i u Kragujevcu: Ekipe Uprave za vanredne situacije obilaze izletišta i parkova (FOTO)

Povodom 1. maja, ekipe Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu su u sklopu preventivnih aktivnosti obišle izletišta i parkova na teritotiji Šumadijskog okruga i razgovarala sa građanima, ukazujući im na pravila ponašanja u prirodi.

Prvi maj, poznat kao Međunarodni praznik rada, obeležava se širom sveta kao dan sećanja na borbu radnika za osnovna prava. Zbog praznika neradni su 1. i 2. maj, pa su građani odlučili da ga provedu sa porodicom i prijateljima. Oni koji su odlučili da ne putuju tokom praznika, uglavnom roštiljaju ili u svojim dvorištima ili pak na poznatim izletištima. Takav slučaj je i u Kragujevcu. Zbog toga su ekipe Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu u sklopu preventivnih