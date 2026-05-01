Komesarka za izbeglice: Posvećeni očuvanju sećanja na žrtve operacije Bljesak

Komesarka za izbeglice i migracije Srbije Nataša Stanisavljević prisustvovala je danas parastosu u crkvi Svetog Marka, koji je služen povodom 31 godine od vojno-policijske akcije hrvatskih snaga "Bljesak".

U toj akciji stradalo je 283 Srba, dok je više od 15.000 ljudi proterano iz zapadne Slavonije, podsetila je Stanisavljević i istakla da Komesarijat ostaje posvećen očuvanju sećanja na žrtve i podršci njihovim porodicama. "Naša obaveza je da istina ne bude zaboravljena i da se ovakav zločin nikada ne ponovi", rekla je Stanisavljević, saopštio je Komesarijat. Istakla je da sećanje na