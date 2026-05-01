Košarkaš Mege Bogoljub Marković dobio nagradu "Dejan Milojević" kao MVP ABA lige

Košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg (MVP) igrača ABA lige za sezonu 2025/26 i tako dobio prestižnu nagradu "Dejan Milojević".

Kako je saopštila ABA liga, Marković je ubedljivo pobedio u izboru sa 50,4 odsto glasova, ostavivši daleko iza sebe košarkaše Kluža Dušana Miletića i Mičela Krika. Marković (20) je ove sezone u proseku beležio 18,3 poena, 9,1 skok, 2,5 asistencija, jednu ukradenu loptu i jednu blokadu, za ukupan prosek korisnosti 23,8. Posle Nikole Jokića (2014/15) i Filipa Petruševa (2020/21), Marković je treći igrač