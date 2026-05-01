Marta Kos: Za sada obustavljene isplate Srbiji iz Plana rasta, EK: Procenjujemo da li su ispunjeni relevantni uslovi

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da su za sada obustavljene sve isplate Srbiji iz Plana rasta i da, dok ne popravi nazadovanje u pravosuđu, neće moći da dobija finansijsku podršku Evropske unije.

Foto: AP Photo/Risto Bozovic "Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta, jer ponovo nazaduje u pravosuđu i sve dok to ne poprave neće moći da dobiju finansijsku podršku Evropske unije", rekla je Kos u četvrtak uveče posle predavanja na Univerzitetu Friburg povodom Dana Evrope. Ona je istakla da EU želi da pomogne, ali da će i Srbija morati da se pokrene. "Srbija je danas veoma polarizovana. Iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji više od 10 godina,