Predsednik Fudbalskog saveza Palestine odbio da se rukuje sa izraelskim kolegom

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Predsednik Fudbalskog saveza Palestine Džibril Radžub odbio je da se rukuje sa potpredsednikom izraelskog fudbalskog saveza Basimom Šeikom Sulimanom na kongresu Međunarodne federacije fudbalskih udruženja (FIFA) u Kanadi, navodeći da Izrael krši propise protiv diskriminacije.

Fudbalska lopta, ilustracija, foto: Daniel Norin/Unsplash Radžub je glasno protestovao dalje od mikrofona pre nego što je napustio binu, nakon što je predsednik FIFA Đani Infantini pozvao dvojicu predstavnika fudbalskih saveza Izraela i Palestine da zajedno izađu na binu, prenosi AP. Govoreći pred kongresom, Radžub je ranije pozvao FIFA da se pozabavi tvrdnjama Fudbalskog saveza Palestine da je Izrael prekršio propise o borbi protiv diskriminacije tako što je
Povezane vesti »

Denver eliminisan iz plej-ofa: Minesota slavila, Jokić upisao 29 poena

Denver eliminisan iz plej-ofa: Minesota slavila, Jokić upisao 29 poena

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Tuča je bila nikada bliže: Pogledajte kako su igrači Minesote srušili Jokića (VIDEO)

Tuča je bila nikada bliže: Pogledajte kako su igrači Minesote srušili Jokića (VIDEO)

Danas pre 6 minuta
Hapoel – Kad se radnički klub pretvori u zlato

Hapoel – Kad se radnički klub pretvori u zlato

Sportske.net pre 21 minuta
Sportska i ljudska veličina: Jokić pružio ruku protivniku koji ga je javno prozivao!

Sportska i ljudska veličina: Jokić pružio ruku protivniku koji ga je javno prozivao!

Hot sport pre 1 minut
Adelman: "NIsmo ni blizu onoga gde smo želeli da budemo"

Adelman: "NIsmo ni blizu onoga gde smo želeli da budemo"

Sportske.net pre 1 minut