Predsednik Fudbalskog saveza Palestine odbio da se rukuje sa izraelskim kolegom

Predsednik Fudbalskog saveza Palestine Džibril Radžub odbio je da se rukuje sa potpredsednikom izraelskog fudbalskog saveza Basimom Šeikom Sulimanom na kongresu Međunarodne federacije fudbalskih udruženja (FIFA) u Kanadi, navodeći da Izrael krši propise protiv diskriminacije.

Fudbalska lopta, ilustracija, foto: Daniel Norin/Unsplash Radžub je glasno protestovao dalje od mikrofona pre nego što je napustio binu, nakon što je predsednik FIFA Đani Infantini pozvao dvojicu predstavnika fudbalskih saveza Izraela i Palestine da zajedno izađu na binu, prenosi AP. Govoreći pred kongresom, Radžub je ranije pozvao FIFA da se pozabavi tvrdnjama Fudbalskog saveza Palestine da je Izrael prekršio propise o borbi protiv diskriminacije tako što je