Pritvorena dva muškarca osumnjičena za pokušaj paljenja sinagoge u Skoplju

Skopski krivični sud odredio je pritvor dvojici osumnjiečenih za pokušaj paljenja verskog objekta jevrejske zajednice u Skoplju, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, protiv osumnjičenih Skopljanaca A.Lj. (21) i A.R. (38) Sektor za borbu protiv terorizma, nasilnog ekstremizma i radikalizma MUP-a Severne Makedonije podnelo je krivične prijave za počinjeno krivično delo terorizam. Potparol MUP-a Goce Andreevski је, u izjavi za medije, rekao da je rasvetljen slučaj pokušaja paljevine verskog objekta Jevrejske zajednice u Skoplju, koji se desio 12. aprila oko 4.50 i da je