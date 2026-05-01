Prvi maj u znaku upozorenja: Sindikati traže sigurnu budućnost umesto pukog preživljavanja (GALERIJA)

Savez samostalnih sindikata Srbije (SSSS) obeležio je danas Međunarodni praznik rada na platou kod Trga Nikole Pašića uz poruku da 1. maj nije samo dan za odmor, već prilika za upozorenje socijalnim partnerima, Vladi Srbije i poslodavcima da su pravedna zarada, sigurni uslovi rada i dostojanstven život još uvek dalekosežni cilјevi za mnoge radnike. Okupljeni nose zastave svojih sindikata i transparente sa natpisima: "Za dostojanstven život, za sigurnu budućnost", "Sindikat metalaca Srbije", "Oružari".

Predsednik SSSS Zoran Mihajlović istakao je da su danas hteli da predaju svoje zahteve Vladi Srbije ali da tamo nema nikoga jer, kako je naveo, "čika Đura verovatno negde roštilja". On je naglasio da je osnovni problem to što imamo Vladu koja samo "fiktivno" postoji i ne radi svoj posao i poručio da socijalni dijalog ne živi u Srbiji. "Problemi se gomilaju, ne znamo kolika je inflacija, ne znamo šta će biti sa energentima, gde će se završiti cene i gde će doći