Sindikati obeležili 1. maj: Posao samo uz partijsku knjižicu, a radnička prava samo na papiru (VIDEO)

Dok za većinu građana Prvi maj znači odmor i boravak u prirodi, za sindikate je ovo dan upozorenja. Sa beogradskih ulica poručuju da je radnik u Srbiji nedovoljno cenjen, zarade niske, a zaposlenje često uslovljeno partijskom knjižicom. Traže hitnu obnovu socijalnog dijaloga sa Vladom, koji trenutno, kako kažu – ne postoji. Ipak, sliku radničke borbe i ove godine obeležio je jedan paradoks: iako dele potpuno iste probleme i zahteve, sindikati su praznik obeležili razjedinjeni, u odvojenim kolonama.

Detalj sa protesta sindikata. FOTO: Srđan Ilić/Insajder Iako većina građana Prvi maj tradicionalno provodi u prirodi uz roštilj, za predstavnike sindikata i njihove članove, ovo je dan za podsećanje na osnovne zahteve: sigurna radna mesta, dostojanstvene zarade i dosledna primena zakona o radu. „Da li je radnik stvarno cenjen? Da li može normalno da živi od svog rada? Svi znamo odgovor. Nažalost, mnogi rade, a jedva sastavljaju kraj s krajem. Plate male, poslovi